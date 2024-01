“Prokuroria e Tiranës, pa shtyllë kurrizore”, Rama: Presim nëse dosja 21 janarit do t’i kalojë SPAK

Kryeministri Edi Rama tha para familjarëve të viktimave të 21 Janarit se pret që të bëhet drejtësi për këtë çështje.

“Presim drejtësi për 21 janarin.

Pak më shumë se prej 1 muaj nga sot, do të marrim vesh nëse dosja e gjakut të 21 janarit do t’i kalojë apo jo SPAK për të hapur hetimin mbi krimin shtetëror, apo do të vazhdojë të ngelet e mbyllur, Zoti e di sa kohë, në barkun e madh të Prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë, pa shtyllë kurrizore. Këto janë shëmbëlltyra e drejtësisë aktualisht.”, tha ai.