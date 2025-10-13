“Progres të mrekullueshëm me shpejtësi rekord”, Von der Leyen për anëtarësimin e Shqipërisë: Jeni ambiciozë, kjo na pëlqen!
Presidentja e Komisionin Europian, Ursula von der Leyen, në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama, ka vlerësuar se Shqipëria ka bërë një progres të mrekullueshëm dhe me shpejtësi rekord, në rrugën drejt anëtarësimit në BE.
Zyrtarja europiane shtoi se plani që vendi ynë të mbyllë në vitin 2027 negociatat për anëtarësimin, është një plan ambicioz, por se kjo gjë vlerësohet.
Von der Leyn tha gjithashtu se Shqipëria ka bërë progres të dukshëm në reformat kyçe, çka e quajti lëvizjen e duhur që vendi ynë të përfitojë nga fondet e BE-së.
Ursula von der Leyen:
Kënaqësi të kthehem në Shqipëri e të nis turin tim këtu. Shqipëria është në rrugën e duhur drejt BE. Keni bërë një rrugë të gjatë, keni bërë një progres të mrekullueshëm me një shpejtësi rekord. Planifikojmë këtë vjeshtë të hapin kapitullin e fundit. Qëllimi juaj është mbyllja e negociatave deri në 2027, kjo është ambicioze por ne na pëlqen ambicja. Momenti gjeopolitik është këtu dhe lufta në Ukraina ka riformësuar duke bërë që kombet të zgjedhin vendin e tyre. Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj, ne jemi me ju dhe ju jeni plotësisht në përputhej me BE.
Ne veprojmë si një! Keni bërë një progres të dukshëm në reformat kyçe.Kjo është rruga që Shqipëria të akesojë fondet e BE.