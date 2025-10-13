LEXO PA REKLAMA!

Humbi gjykatën e Lartë, Administrativja rrëzon padinë e Naureda Llagamit

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 11:10
Aktualitet

Humbi gjykatën e Lartë, Administrativja rrëzon padinë e

Gjykata Administrative rrëzoi padinë e Naureda Llagamit, ish kryetare e KLGJ, e lidhje me konkurimin e saj per tu bere anetare e gjykates se Larte.

Gjyqtarja Llagami kërkonte shfuqizim të vendimit të Gjykatës së Lartë dhe emërimin e saj në Kushtetuese, pasi pretendonte se një votë ishte shpallur qëllimisht e pavlefshme, pasi sipas saj vota që u shpall e pavlefshme ishte e 9 që të merrte kuorumin.

Llagami pretendon se vota u shpall qëllimisht e pavlefshme që të mos bëhej emërimi i saj.

Gjykata e lartë në bazë të ligjit emëroi Asim Vokshin si i rendituri i pari nga Këshilli i emërimeve në Drejtësi (KED,) pasi asnjë nga kandidatët nuk mori kourumin prej 9 votash.

