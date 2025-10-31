Përfundon seanca për Veliajn në Gjykatën Kushtetuese, ish-kryebashkiaku rikthehet në qeli
Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 17:14
Politikë
Pas më shumë se 7 orësh shqyrtim, Gjykata Kushtetuese ka përfunduar seancën e jashtëzakonshme për vlefshmërinë e shkarkimit të Erion Veliaj.
Shkarkimi ishte vendosur më parë nga Këshilli Bashkiak, miratuar nga qeveria dhe formalizuar me dekretin presidencial.
Pas mbarimit të seancës, Veliaj është rikthyer në qelinë ku mbahet. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese përfundimtar ende nuk është shpallur, ndërsa çështja do të ndjekë procedurat ligjore të mëtejshme.