Përfundon mbledhja e Këshillit të Mandateve, avokatët e Ahmetajt: Akuzat janë të gjitha hamendësime

“Kam dëgjuar fjalë që as i kemi dëgjuar. Po të më qëndroni pak më larg se është shumë vapë, do jua them me shumë qetësi. Ne mbajtëm qëndrim të kundërt me atë që kërkoi Prokuroria. Mesa mundëm të lexojmë, ne nuk vërejtëm kurrëkund asnjë rresht që të justifikonte nevojën pse Prokuroria ka nevojë për kontroll banese dhe masë sigurie ndaj deputetit Ahmetajt. Kjo mund të bëhet vetëm për shou për të treguar sesi dhunohet një deputet i Kuvendit. Jemi kundër arrestit të një deputeti”, u shpreh njëri prej avokatëve, Saimir Visha.







“Akuzat janë të gjitha hamendësime. Nuk ka asnjë fshjehje të pasurisë dhe asnjë lidhje me inceneratorët. Para 5 minutave kam komunikuar me Ahmetajn”, u shpreh avokati tjetër.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.



“Ju treguam çfarë biseduam këtu. Unë nuk gjej asnjë dëshmi kundër Ahmetajt. Mos flisni pa u njohur. Mbrojtja fillon nga evidentimi i të vërtetës. Ju e shtrembëroni të vërtetën. Pagesat nuk janë të vërtetuara. Po i ke vërtetuara, vazhdo karrierën bëhu prokurore”, tha sërish Visha.