Partia e Tom Doshit nuk paguan faturat e ujit, UKT ankohet në KQZ
Ndërmarrja e UKT i është drejtuar me një shkresë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në të cilën e bën me dije se subjekti politik PSD, me kryetar Tom Doshin, rezulton debitore në vlerën 336,819.4 Lekë të rinj.
Fatura rezulton të jetë e pashlyer deri në 21 Gusht, por UKT ka njoftuar KQZ me besimin ky institucion do ta nxisë partinë e Tom Doshit që të shlyejë detyrimet mujore.
UKT bën me dije s brenda 30 ditëve kërkohet shlyerja e detyrimeve, në të kundërt ky institucion do të veprojë duke ndërprerë furnizimin me ujë.
Në shkresën e Ujësjellës Kanalizime Tirana sqarohet se fatura për ujin rezulton të jetë 306,180.00 Lekë të rinj dhe me një kamatë vonesë prej 30,639.40 Lekë të rinj./a2