"Opozitën s`e mposht asgjë", Berisha: Shumë shpejt do mësoni për drejtësinë e re

Sali Berisha ka paralajmeruar publikime te reja ne lidhje me sistemin e drejtesise, gjate fjalimit te mbajtur ne mitingun e radhes poshte baneses se tij ne arrest shtepie.

Berisha: Shumë shpejt do merrni vesh se kush kryeson gjykatën speciale. Do merrni vesh se çfarë përfaqëson Maneku-Gjoka

Opozitën, asgjë nuk e mposht.

Sot ajo është më afër se kurrë, më e fortë se kurrë, më e sigurt se kurrë, më besimplotë se kurrë në fitoren e saj.

Ndaj dhe të vazhdojmë ne betejën pa kthim, mosbindjen civile pa kthim.

Ndaj kësaj diktature të bazuar në aleancën me krimin, drogën, vjedhjen e shqiptarëve; ndaj këtij regjimi që bën gjithçka për një Shqipëri pa opozitë; ndaj këtyre lakejve, puthadorëve që nga mëngjesi gjer në darkë sulmojnë opozitën në emër të Shqipërisë pa opozitë; ndaj hanxharëve të krimit në drejtësinë e turpit, drejtësinë e turpit dhe njëherë, e qenieve të shpërfytyruara, e qenieve të degraduara nga ryshfetet dhe pengmarrja.

Do merrni vesh se kush kryeson gjykatën speciale.

Do merrni vesh shpejt se çfarë përfaqëson Maneku-Gjoka.

Se ç’përfaqëson Dumani-Kraja.

Se ç’përfaqëson Sadush e kompani.

Miqtë e mi, beteja çdo ditë bëhet më jetike.

Çdo ditë bëhet më epike.

Çdo ditë që shkon, ecim më të sigurt drejt fitores.

Ndaj dhe duke u përshëndetur ju me përzemërsi, do t’i çoj një mesazh prapë Edvin Surrelit.

Të më falin banorët e Surrelit, se me aktin e parë do i shpëtojmë edhe ata prej atij banori që nuk është vetëm e keqja e Surrelit, është e keqja e Tiranës, është e keqja e Shqipërisë, është e keqja e shqiptarëve.

Rrofshi ju, rroftë Shqipëria.

Fitore, fitore, fitore!