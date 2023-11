Opozita i vuri zjarrin Kuvendit, Rama: Kanë prekur fundin, i kërkuari i drejtësisë do t’i kthejë në mbeturina

Kryeministri Edi Rama ka komentuar incidentet dhe kaosin që shoqëruan seancën e kësaj të hëne në Kuvendin e Shqipërisë. Duke përshkruar sjelljen e opozitës e cila ndezi solli me vete flakadanë në parlament, Rama në një postim në rrjetin social ’’X’’ thekson se ata kanë prekur fundin dhe janë marrë me vete nga një i kërkuar nga drejtësia duke iu referuar ish-kryeministrit Sali Berisha. Rama shprehet se Berisha do ta shndërrojë opozitën , si ’’mbeturinë të një anije të mbytur’’.

’’I futën fjalorin e sjelljet e rrugës në politikë, ndërsa politikën e hodhën në mes të katër rrugëve, duke mbjellë sherr, rrëmujë, dhunë dhe korrur hunbje, humbje, humbje…

Tanimë kanë prekur fundin, ku i ka marrë me vete halli i një të kërkuari nga drejtësia, që nuk do t’i lëshojë derisa të shkërmoqen e të ridalin copa e çika mbi ujë, si mbeturinat e një anijeje të mbytur.’’, shprehet Rama.