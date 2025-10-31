LEXO PA REKLAMA!

“Një humbje për familjen socialiste”/ Deputeti demokrat reagon i pari nga opozita për ndarjen nga jeta të Fatos Nanos

Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 16:25
Politikë

Pak pas konfirmimit të lajmit të ndarjes nga jeta të liderit historik të socialistëve, ish-kryeministrit Fatos Nano, kanë ardhur edhe ngushëllimet e para nga kampi opozitar.

Ka qenë ish-zv/kryeministri i PD, Tritan Shehu, aktualisht deputet i saj, që ka përcjellë ngushëllime për të gjithë socialistët, familjen, miqtë dhe politikën për këtë humbje.

Postimi i plotë i Tritan Shehut:

Ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e Z. Fatos Nano! Një humbje për familjen socialiste. Një humbje për politikën shqiptare. Ngushëllime familjes së tij, që e ndjen e përjeton më shumë se gjithësekush këtë humbje. Bashkëpuntorëve në vite. Miqve e shokëve. Ngushëllime!

