Në dyshim votat e Diasporës/ Celibashi: Nëse DHL nuk na jep procesverbalin, s’paguajmë!
Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi u pyet edhe për shkresën drejtuar DHL-së se nuk do të paguhet asnjë para, pa u verifikuar më parë se si është shpërndarë vota nëpër botë.
“Ato nuk janë kushte por kërkesa që ne i kemi prezantuar kompanisë me qëllim për të hapur procesin e pagesave nga ana e KQZ. I sigurt që ato kërkesa do të plotësohen, nuk e vendosin kompaninë në asnjë pozite, janë në përputhje të plotë me parashikimet kontraktuale.
Nuk kemi refuzuar të bëjmë pagesat por duam t’i bëjmë në përputhje me parashikimet kontraktuale. Ju kemi kërkuar që së fundmi, një përfaqësi e tyre të diskutojë dhe të komunikojë me KQZ për ta përfunduar atë shërbim, të mbahet procesverbali përkatës për t’i hapur rrugën pagesave nga KQZ. Kërkesa e tyre për kamatëvonesa është e pambështetur në kontratë dhe parashikimet ligjore dhe kjo është e qartë.
Ne akoma s’e kemi përmbyllur me kompaninë procesin e vlerësimit dhe të shërbimit të kryer nga ana e tyre. Pas këtij momenti, lind detyrimi unë për të paguar. Nëse s’e kemi këtë procesverbal, nuk do të paguajmë.”, u shpreh Celibashi.