“Merrni zarfet”/ Rama sërish thirrje emigrantëve në Greqi: Mos e lini pa përdorur këtë mundësi historike

Kryeministri i vendit, Edi Rama, përmes një mesazhi të shpërndarë në rrjetin social Facebook u ka bërë thirrje shqiptarëve që jetojnë në Greqi, që të marrin zarfet dhe të votojnë. Lidhur me problematikat e hasura në shtetin grek, me shpërndarjen e zarfeve, Rama tha se tani kompania shpërndarëse i ka vënë punët në vijë dhe ndaj është e rëndësishme që shqiptarët të shprehin vullnetin e tyre përmes votës.

Rama: Është një mundësi hisotirke për të qenë votues për herë të parë nga jashtë kufijve të Shqipërisë, por është edhe një takim me historinë për të kyçur përfundimisht Shqipërinë në shtëpinë e madhe të BE-së. Ka pasur një problematikë për fat të keq në ditët e para me shpërndarjen, por tani kompania ka vënë gjërat në vijë sipas informacioneve që kam unë, zarfet janë shpërndarë nëpër destinacione të ndryshme dhe keni të gjitha informacionet për të kuptuar se çfarë duhet të bëni dhe për të mos përtuar që të tërhiqni zarfet. Në rast se i keni marrë zarfet, veproni duke i kthyer drejt Shqipërisë me numrin 5.

Rama tha se ky votim është me një rëndësi të veçantë, sidomos për shqiptarët në Greqi, që ende nuk kanë pasaportën dhe janë futur në ankthin e njohjes së pensionit.

Rama: Njohja e pensionit bëhet me marrëveshje. Negociatat me Greqinë kanë nisur, por nuk e dimë sa kohë mund të marrin. Vullneti ynë dhe i qeverisë greke është shumë pozitiv, por duke u nisur nga eksperienca e marrëveshjes me Italinë që u deshën vite të tëra dhe pastaj e solli fati që të më dilte mua një motër në Romë dhe u përshpejtuan gjërat, ama që nga dakordësia me motrën deri të firma e fundit kaluan rreth 2 vjet. Mund të merret me mend sa mund të zgjasë marrëveshja me Greqinë, e cila është marrëveshja më e vështirë.

Rama u ndal edhe njëherë te rëndësia e pasaportës evropiane, e cila tha është rruga për të fituar të drejtën e qytetarisë së plotë dhe përfundimtare si shqiptarë në çdo metër të Bashkimit Evropian.