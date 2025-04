Lobimi i PD, Rama: Pse duhej kontrata 6 milionë dollarë kur “non grata” ishte komplot i Soros?!

Në rubrikën “Sy m’sy” kryeministri Edi Rama ngriti pyetjen se përse duhej kjo kontratë 6 milionë dollarëshe e PD-së në SHBA, për heqjen e non gratës, kur kishim të bënim me një komplot të hamendësuar që do rregullohej me ardhjen në pushtet të Trump.

“Një kontratë patriotike, janë mbledhur disa patriotë që nuk e dimë se kush janë, sepse nuk janë, edhe kanë grumbulluar 6 milionë dollarë për të pastruar damkën nga balli i bufit të kënetës. Damkën e SHBA-ve për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë.

Pse duheshin këto 6 milionë dollarë për këtë damkë, nëse kjo ishte damka e një komploti i Sorosit me mua dhe duke shfrytëzuar vulën e SHBA-ve?!

Pse duhej kjo kontratë dhe pse duheshin këto 6 milionë dollarë për të vënë në vend një padrejtësi kaq të madhe që u tha se do të vihej në vend sapo të vinte në pushtet presidenti Donald Trump?! Pse duhej kjo kontratë 6 milionë dollarëshe?!

Pjesë e zjarrit patriotik është edhe sjellja e Latifit në Tiranë për t’i vënë bufit kapelen në kokë. Për të vënë një kapele në kokë që të dukej si Trump, por në versionin më qesharak të mundshëm, Latifi ka marrë pjesën e tij në ato 6 milionë dollar, që kanë dalë nga barku i kënetës”.