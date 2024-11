Lefter Koka heq përgjegjësinë nga vetja: Nuk jam unë peshku i madh, hapni telefonin e Monikës

Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka ka zhvilluar sot një përballje me prokurorët e posaçëm të SPAK, të cilët kanë kërkuar në Gjykatën e Posaçme të Apelit që ai të shpallet fajtor edhe për "Shpërdorim detyre", për inceneratorin e Elbasanit.

Gjykata e Shkallës së parë e shpalli atë të pafajshëm për këtë vepër penale, ndërsa SPAK e apeloi vendimin, duke mos u pajtuar me togat e zeza.

"Nuk jam unë peshku i madh, nuk e dënoni korrupsionin me mua", mësohet të ketë thënë Lefter Koka në përballjen në gjyq, raporton gazetarja Anila Hoxha. “Doni të gjeni korrupsionin, hapni telefonin e Monika Kryemadhit”, ka vijuar ai.

Ish-ministri ka hequr përgjegjësinë nga vetja dhe ka quajtur çiftin Meta-Kryemadhi manipulator.

“E keni gabim e dëgjova prokurorin sot dhe ky është fiks kallëzimi i Monika Kryemadhit. Ata janë manipulatorë si Monika si Iliri...", citohet të ketë thënë Lefter Koka.

Referuar raportimit të Anila Hoxhës për Top Channel, ish-ministri që qëndron në prej vitesh foli gati 20 minuta, duke u përballur me prokurorët e SPAK që përfaqësonin akuzën në Apel, Klodian Braho dhe Arben Kraja. Më parë, parashtruan mbrojtjen dy avokatët e tij Julian Mërtiri dhe Tritan Hamitaj.

“Megjithëse u bë një vit hetim, unë e kuptoj qe institucioni do të marrë kredibilietet, edhe kjo gjykatë do jetë presion por besoj qe do jepni drejtësi re do ngriheni në nivelin e duhur të integritetit”, është shprehur Lefter Koka.

Ish-ministri ka deklaruar se është një biznesmen i respektuar në qytetin bregdetar të Durrësit dhe të gjithë qytetarët e atjeshëm e dinë sa bamirës është ai dhe sa mundësi financiare ka, ndaj nuk kishte se përse të lejonte që Mirel Mërtiri të paguante biletat e avionit.

“E gjithë Durrësi e di qe jam biznesmen, kam bërë bamirësi dhe bëj falë aftësie të mia financiare dhe askush nuk e beson që biletat e mia të avionit t’i paguajë Mërtiri. Avokatët e tij thanë që në këtë pikë biletat e rezervuara janë tre vjet më vonë se sa lidhja e kontratës", ka thënë ai.