Kush është ministrja e parë e kabinetit "Rama 4" nëse PS fiton zgjedhjet e 11 majit

Gjatë takimeve të fushatës elektorale, kryeministri Edi Rama ka ‘konfirmuar’ ministren e parë të qeverisë së ardhshme nëse fiton zgjedhjet e 11 majit.

Bëhet fjalë për Ina Majkon, e cila kandidon për deputete në qarkun e Vlorës dhe nëse nuk merr votat e mjaftueshme për të siguruar një ulëse, atëherë Rama tha se do ta bëjë pjesë të qeverisë.

“Unë jam shumë krenar që për herë të parë Partia Socialiste bëhet promotore e një kandidature nga komuniteti rom.

Një vajzë nga Delvina, e cila përfaqëson vajzat e margjinalizuara, por që jo vetëm mund të jetë një zë i nevojshëm në Kuvendin e Shqipërisë por që edhe nëse nuk do të jetë në Kuvendin e Shqipërisë patjetër që do të jetë një zë në qeverisjen tonë të mandatit të ardhshëm”, tha Rama gjatë një takimi me vajzat dhe gratë në Korçë.

Ina Majko është e para kandidate e komunitetit rom.