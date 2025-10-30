“Kur SHBA teshtin, bota kollitet. Kur e bën Kina futemi në karantinë”, Rama: Do të bëhesha mbreti i Evropës, por…
Kryeministri, Edi Rama, në konferencën për paqe në Francë, theksoi se agresioni rus në Ukrainë e ka bërë Evropën më të bashkuar.
Rama bëri dhe batutua pas pyetjes të gazetarit italian, tha se nevoja për unitet është e qartë, dhe shton se do të kandidonte për mbret të Evropës vetëm për këtë.
“Unë nuk do të shkoja aty fare ata po takohen për një marrëveshje tregtare dhe atë që kam kuptuar të dy duan të arrijnë një marrëveshje. E dini atë shprehej kur SHBA teshtin bota kollitet. Kur Kina kollet futemi në karantinë.
Be është një pacient me 27 mjekë. Vlen po kështu që ajo çfarë ka ndodhur që prej agresionit rus ka qenë shumë pozitive sepse në vend që të bëhej më i përçarë BE u bë më i bashkuar. Nevojat për unitet për të qenë bashkë për të mos u larguar si pula është bërë e qartë po të kisha përgjigjen në një pyetje kaq të madhe do të isha kandidat që të bëhesha mbret i Evropës. Atë çka di është një projekt i papërfunduar. Është ende në gjysmë të rrugës. Ende ajo që rithemelues nisën ta ndërtonin. Vendim që do merret është të përfundohet ky projekt.
Kur shohim me shifrat BE si e tillë, apo kryeministria juaj që pati instiktin për tu mbështetur dhe ndërtuar punën në një traditë e vjetër ishte e qartë. Po ta lexosh sot abatit e Shën Pjetrit i gjen të gjitha përgjigjet se si ky kontinent të ketë paqen e ngahershme.
Ai parashikonte një kontinent të bashkuar nga Franca tek Rusia. Abati i Shën Pjetrit. Macron e shtyu më tej kufirin duke i dhënë jetë Komuniteti Evropian për sa i takon duke i dhënë jetë asaj krijese komuniteti politik evropian. Po ti bësh bashkë 500 milionë. Kështu që BE është një organizatë apo projekt politik. Por nuk ka asnjë m2 të vetin. Çdo pjesë është e çdo shteti që është anëtar. Ndaj përgjigja është ti përgjigjemi kësaj pyetjeve. A duam të shkojmë para me projektin apo do ti bëjmë të dyja.”, tha Rama.