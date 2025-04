KQZ pranon problemet me "votën e emigrantëve": Si të veproni nëse zarfat ju vijnë të parregullt

Komisioni qendror i Zgjedhjeve ka pranuar indiekt problematikat me voten e emigranteve pas nje jave me denoncime per parregullsi me dorezimin e zarfave tek qytetaret shqiptare qe jetojne ne Greqi dhe Itali.

Nisur ga keto raste, KQZ ka sqaruar votuesit nga jashtë të cilët hasin probleme me marrjen e dokumentit zgjedhor dërguar nga KQZ, dhe sesi duhet të vijojnë më pas.

“Nëse hasni probleme me marrjen e dokumentacionit zgjedhor të dërguar nga KQZ, ose nëse vëreni se ky dokumentacion ka mungesa, ju lutemi hyni në llogarinë tuaj në sistemin PER dhe informoni Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për problemin.

Mund të hyni në:

Nëpërmjet aplikacionit KQZ (në rubrikën “Votues nga jashtë”), ose

Duke klikuar këtu: diaspora.kqz.gov.al/ “, njofton KQZ.