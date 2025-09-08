KQZ i përgjigjet DHL: Detyrimet financiare do të shlyhen vetëm pas përfundimit të verifikimeve
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se çdo detyrim financiar ndaj palëve do të shlyhet vetëm pasi të përfundojnë verifikimet e plota dhe procesi postar të ketë përmbushur të gjitha kushtet e kontratës.
Reagimi i KQZ vjen pasi firma që u mor me shpërndarjen e zarfeve të votime te 11 majit, DHL reklamonte pagesën për shërbimin në të kundërt do të kërkohej bashke me kamatëvonesat.
KQZ në letra e saj për DHL, thekson rëndësinë e respektimit të procedurave për të garantuar transparencën dhe saktësinë në përmbushjen e obligimeve.