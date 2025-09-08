LEXO PA REKLAMA!

KQZ i përgjigjet DHL: Detyrimet financiare do të shlyhen vetëm pas përfundimit të verifikimeve

Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 12:55
Politikë

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se çdo detyrim financiar ndaj palëve do të shlyhet vetëm pasi të përfundojnë verifikimet e plota dhe procesi postar të ketë përmbushur të gjitha kushtet e kontratës.

Reagimi i KQZ vjen pasi firma që u mor me shpërndarjen e zarfeve të votime te 11 majit, DHL reklamonte pagesën për shërbimin në të kundërt do të kërkohej bashke me kamatëvonesat.

KQZ në letra e saj për DHL, thekson rëndësinë e respektimit të procedurave për të garantuar transparencën dhe saktësinë në përmbushjen e obligimeve.

