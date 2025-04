Kokalari thirrje Berishës: Publiko kontratën me LaCivita para zgjedhjeve! 6 mln, 10 mln, apo…

Aktivitja shqiptaro-amerikane, Evi Kokalari, i ka drejtuar një thirrje kreut demokrat Sali Berisha, por edhe sekretarit të Përgjithshëm të PD-së, Flamur Noka, që të bëjnë publike kontratën me Chris LaCivita, strategun amerikan që ka marrë përsipër bashkë me ekipin e tij, të drejtojë fushatën e koalicionit “Aleanca Shqipëria Madhështore” për zgjedhjet e 11 majit.

Në një postim në rrjetet sociale, Kokalari, referuar kontratës tashmë të bërë publike të lobimit me vlerë 6 milionë dollarë për heqjen e non grata-s, pyet Berishën se sa është vlera e kontratës me LaCivita dhe Manafort.

“Është një 6 milionsh tjetër? 10 million?

Çfarë do qoftë shuma, votuesi duhet ta di përpara 11 Majit”, shkruan Kokalari.

Postimi:

Sali Berisha dhe Flamur Noka. Bëni publike kontratën e Chris LaCivitës dhe Paul Manafort!! Për derisa ju keni dhënë $6 million këtyre të Rubios, është e domosdoshme për të gjithë të dimë sa po i jepni këtyre të tjerëve.

Është një 6 millionsh tjetër? $10 million? Çfarë do qoftë shuma, votuesi duhet ta di përpara 11 Majit!! Publikoni kontratën që firmosët në 10 Shkurt. Për dy javë janë zgjedhjet!

Boll gënjyet që doni bëni transparencë.