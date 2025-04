Koalicionet për zgjedhjet e 11 majit, për kë "tradhtar" foli Berisha!

Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian u tërhoq sot nga koalicioni me Partinë Demokratike, lidhur me zgjedhjet e 11 majit. Kryetari i kësaj partie vendosi të tërhiqet nga koalicioni me Berishën për të kaluar në Kampin e Partisë Socialiste.

Në një deklaratë për gazetarët, Berisha këtë vendim e ka cilësuar tradhti duke u shprehur:

"Sa është i vjetër njeriu është edhe tradhtia”.

Kujtojmë se Vasil Sterjovski kishte kërkuar që të ishte pjesë e listave të PD-së në Korçë në listën e mbyllur, por kjo nuk është pranuar nga Sali Berisha.