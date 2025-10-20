“Inxhinieri u arratis!”, denoncimi i Berishës për Aeroportin e Vlorës: 135 mln euro ndahen mes Ballukut dhe koncesionarit
Kreu i PD Sali Berisha ka denoncuar edhe një herë kontratën e firmosur nga kryeministri Edi Rama dhe ministrja Belinda Balluku me koncesionarin për Aeroportin e Vlorës.
Ai ka shtuar se taksapaguesit shqiptarë do të detyrohen të paguajnë në 10 vite 135 mln euro, 20 mln euro më shumë se sa ka kushtuar aeroporti.
“Prej 3 vitesh denoncoj atë që ndodh me Aeroportin e Vlorës, u kushton shumë qytetarëve shqiptarë.
Kontrata Rama-Balluku me ndërtuesit parashikon që qeveria të paguajë për 10 vite me radhë të gjithë biletat nën numrin e parashikuar.
Kontratë ultra korruptive, çdo vit paguhen mbi 9 mln euro koncesionarin.
Shqiptarët do paguajnë në 10 vite 135 mln euro, 20 mln euro më shumë se sa ka kushtuar aeroporti. Koncesionari do të fitojë 700 mln euro.
Taksapaguesit për 10 vite paguajnë 135 mln euro, de facto këto ndahen mes Lubisë dhe koncesionarit.
Tani që aeroporti po i afrohet fundit janë prishur pazaret se si do ndahen paratë dhe ka shpërthyer një grindje e brendshme.
Inxhinieri supervizues i pistës ia ka mbathur edhe është arratisur në Britani. Burime serioze më kanë thënë se asfalti dhe pista janë jashtë të gjitha standardeve”, tha ai.