Aksident në bypassin e Fierit, përplasen dy automjete, plagoset pasagjerja

Lajmifundit / 20 Tetor 2025, 13:02
Aktualitet

Aksident në bypassin e Fierit, përplasen dy automjete, plagoset

Një aksident rrugor ka ndodhur mesditën e sotme në bypass-in e Fierit, në segmentin Levan–Mbrostar.

Në ngjarje janë përfshirë dy automjete, një mjet tip Ford dhe një Range Rover.

Për pasojë, ka mbetur e lënduar një grua, e cila ndodhej si pasagjere në automjetin tip Ford.

E plagosura është transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal të Fierit, ndërsa policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

