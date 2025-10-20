Aksident në bypassin e Fierit, përplasen dy automjete, plagoset pasagjerja
Lajmifundit / 20 Tetor 2025, 13:02
Aktualitet
Një aksident rrugor ka ndodhur mesditën e sotme në bypass-in e Fierit, në segmentin Levan–Mbrostar.
Në ngjarje janë përfshirë dy automjete, një mjet tip Ford dhe një Range Rover.
Për pasojë, ka mbetur e lënduar një grua, e cila ndodhej si pasagjere në automjetin tip Ford.
E plagosura është transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal të Fierit, ndërsa policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.