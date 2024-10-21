I arrestuan babain së bashku me Ilir Metën, reagon Erisa Xhixho: Sot u dha prova e radhës…
Zëvendës presidentja e Partisë së Lirisë, Erisa Xhixho ka reaguar pas arrestimit të Ilir Metës dhe babait të saj, Pirro Xhixho.
Arrestimin e presidentit të PL-së ajo e cilësoi akt banditesk dhe hakmarrje politike, e ndër të tjera u zotua se “do të rrisë forcën dhe vendosmërinë për përballjen me këtë regjim”.
Konfirmohen edhe 2 masat e tjera të sigurisë për dosjen e Ilir Metës: Pirro Xhixho arrest shtëpiak, Ema Çoku detyrim paraqitjeje
Postimi i Erisa Xhixhos:
ARRESTIMI BANDITESK I ILIR METËS, AKT QË TURPËRON SHQIPËRINË
I turpshëm dhe banditesk akti terrorist i ideuar nga kryeministri Edi Rama dhe i ekzekutuar nga segmente okulte të Policisë së Shtetit ndaj ish-presidentit të Republikës dhe kreut të Partisë së Lirisë.
Një shfaqje e tillë në mes të rrugës dhe pengmarrje politike e ish-kryeministrit dhe ish-kryetarit të Kuvendit tregon qartë se shteti policor është fytyra e këtij regjimi dhe krimit të organizuar që qëndron pas tij.
Sot u dha provua e radhës se drejtësia është në duart e Edi Ramës, i cili e përdor si vegël për hakmarrje ndaj rivalëve politikë.
Partia e Lirisë nuk dekurajohet nga një atentat i tillë ndaj demokracisë, por do të rrisë forcën dhe vendosmërinë për përballjen me këtë regjim kriminal.