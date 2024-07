Hapet tuneli i Llogarasë, Rama pritet në Dukat me "këngë e valle"

Kryeministri Edi Rama mbërriti në zonën e Dukatit, ku nisin hapesirat e Tunelit të Llogorasë për të inauguruar dhe këtë vepër, e cila do të lidh Dukatin me Palasën.

Në hyrje të tunelit, Rama u përshëndet nga grupi Lab dhe grupet popullore të labërisë, nderkohe qe ne sfond degjoheshin kenge e valle.

Me një gjatësi prej 5.9 kilometrash, ky tunel do të shkurtojë ndjeshëm kohën e udhëtimit drejt bregdetit të jugut.

Belinda Balluku, zv.kryeministre, tha se këtë vit tuneli do të jetë pa pagesë, por vitet e ardhme do të jetë i aksesueshëm vetëm përmes pagesës, që do të kushtojë rreth 5 euro.