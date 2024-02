Goditet me vezë makina e ministrit Taulant Balla, Flamur Noka e qëlloi pasi "leu" gardistët me miell

Tensione te pazakonta kane shoqeruar seancen e sotme te Kuvendit.

Pas përfundimit të seancës plenare, që sërish zgjati vetëm pak minuta mes kaosit të shkaktuar nga deputetët e opozitës, këta të fundit “shtuan’ goditjen me vezë në aksionin e tyre opozitar.

Jashtë Kuvendit, Flamur Noka goditi me vezë automjetin e ministrit të Brendshëm Taulant Balla dhe më pas të sekretarit të Përgjithshëm, Genc Gjoçaj.

Me heret, Noka u perlesh me gardistet te cileve u hodhi miell te bardhe nga nje qese qe kishte marre me vete.

Incidenti ndodhi nderkohe qe Noka eshte perjashtuar nga Parlamenti per shkak te trazirave ne seancat e meparshme.

FJALA E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË PD, FLAMUR NOKA:

Ftoj çdo qytetar, që nga kryeministri, Linda e Parlamentit, ministrat, ku t’i shohin, t’i konsiderojnë si armiq të demokracisë.

Ku t’i shohim, t’i përbaltin dhe t’i pështyjnë me vezë, domate dhe çdo gjë.

Rruga e vetme është ndaj këtij regjimi, ndaj kësaj bande në pushtet.

Aksioni ky është. Një nga format e aksionit.

Tani duhet ta kuptojnë se ata që noterizojnë krimin këtu, ata që noterizojnë trafikun e drogës këtu, ata që noterizojnë vjedhjen këtu, ata që janë shndërruar në piranjat e këtij vendi, ata duhet të dinë se shqiptarët nuk do ulin më kokën dhe do i përndjekin kudo që të jenë.

Të jeni të sigurt që Flamur Noka ka një gjë, sa më shumë të jetë represiv regjimi, aq më shumë Flamur Noka reagon, vepron dhe ngrihet.

Këtë ta keni të sigurt, që me këto forma të nënshtrojnë opozitën, këta ta harrojnë.

Opozita vetëm sapo ka dhënë shenjën e parë të reagimit. 5 shkurti ishte një sinjal i qartë që iu dha narkoregjimit që të frenojë këtë që po bën. Nuk e frenoi, tani vazhdojmë.

20 shkurti do jetë një ditë e shënuar që do i japë një mesazh të madh bandës së pushtetit, narkoshtetit, regjimit të McGonigalit.

20 shkurti do jetë një ditë kur qytetarët dhe populli i lirë opozitar i këtij vendi do ngrihet.

Dhe kur ngrihet populli, nuk ka regjim, nuk ka narkoshtet, nuk ka McGonigal.

Ne do ta mbajmë aksionin me çdo formë dhe çdo mënyrë. Pas 20 shkurtit do shihni një hap tjetër të opozitës edhe në raport me këtë narkoparlamentin, edhe në raport me narkoregjimin.