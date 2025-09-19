S`iu bindën urdhërit të policisë, arrestohet pasagjeri në Kukës, shpallet në kërkim shoferi 18-vjeçar
Në Kukës, një ngjarje e ndodhur në “Parkun e Ri” ka përfunduar me arrestimin e një 43-vjeçari, identiteti i të cilit është K. Sh., dhe shpalljen në kërkim të një 18-vjeçari, D. G. Të dy ata janë banues në fshatin Shtiqen. Sipas njoftimit të policisë, ngjarja ka filluar kur oficerët kanë kërkuar nga D. G. të ndalonte automjetin që ai po drejtonte. Mirepo, ai nuk i është bindur urdhrit dhe është përpjekur të largohet.
Në momentin kur oficerët e policisë e kanë ndaluar, K. Sh. është angazhuar në një përpjekje për të penguar autoritetet, duke bërë rezistencë fizike. Kjo situatë ka përshkallëzuar tensionin dhe ka detyruar policinë të veprojë në mënyrë të menjëhershme. Ajo çfarë ndodhi dëshmon se kjo ndjenjë e papërgjegjshmërisë ndaj ligjit, veçanërisht nga të rinjtë, është një problem që duhet trajtuar me seriozitet.
Në përfundim të operacionit, K. Sh. u arrestua dhe materialet janë referuar Prokurorisë për hetime të mëtejshme. Ndërsa D. G. është shpallur në kërkim, policia ka nisur një operacion për të siguruar kapjen e tij dhe për t’i vënë para përgjegjësisë për veprimet e tij. Kjo situatë ka ngritur gjithashtu shqetësime mbi sjelljen e rinisë dhe nevojën për një ndërgjegjësim më të madh rreth respektimit të ligjit dhe autoriteteve.
Është e qartë se situata ka nevojë për një ndërhyrje më të thellë, duke përfshirë edukimin e rinisë mbi pasojat e veprimeve të tyre dhe përdorimin e forcës nga policia si një masë për mbrojtjen e rendit publik. Kjo ngjarje gjithashtu sjell në vëmendje rëndësinë e bashkëpunimit mes policisë dhe komunitetit për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.