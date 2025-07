GJKKO e la në burg, reagon Meta: Asnjë çudi, do e shpartallojmë këtë farsë në Gjykatën e Strasburgut

Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka reaguar pasi ditën e sotme Gjykata e Posaçme rrëzoi kërkesën e tij për të zëvendësuar masën e sigurisë dhe lirimin nga paraburgimi, ku qëndron prej tetorit të vitit të kaluar.

Përmes një postimi në faqen e tij në Facebook, Meta shkruan se nuk është i çuditur nga vendimi i asaj që ai e cilëson si drejtësi me regji nga SPAK, që sipas tij përgjon gjykatat dhe ku akuzat formulohen nga tribunat e "Rilindjes".

"Asnjë çudi nga drejtësia me regji ku SPAK përgjon gjykatat dhe ku afërmendsh akuzat formulohen nga tribunat e "Rilindjes". Ne do ta çmontojmë këtë farsë hap pas hapi dhe do ta shpartallojmë në Gjykatën e Strasburgut por edhe në debatin publik.

Ndaj ndiqni sot në ora 17:30 argumentat e mia kryesore kundër pretendimeve qesharake të akuzës, nga Sekretari i Përgjithshëm, z.Tedi Blushi. Nesër në ora 11:00 përmes telefonit të z.Blushi i ftoj të gjithë gazetarët të më adresojnë pyetjet e tyre për të zhvilluar së bashku një konferencë për mediat live.

Nuk ka fuqi që i mbyt të vërtetat e Ilir Metës dhe kauzat e Partisë së Lirisë", shkruan Meta.