“Fushatë me tallava, popull budalla”/ Rama i kthehet komentuesit: Ky popull më jep edhe mua ujë në bisht të lugës

Kryeministri Edi Rama, në rubrikën ‘Sy m’sy’ po i përgjigjet pyetjeve të qytetarëve të adresuara në rrjetet e tij sociale.

Kritikës se po bën fushatë me tallava, Rama i dha këtë përgjigje.

“Ky popull të jep ujë në bisht të lugës jo ty por edhe mua, Kush e nënvlerëson këtë popull përfundon si bufi i kënetës. Ky popull i ka mbijetuar situatave në një mënyrë të hatashme. Ky vend ka qenë target i politikave të fuqive të mëdha për tu asimiluar komplet në kohëra të tjera që ka rrezikuar të humbasë gjuhën. Ka rrezikuar të mbetet me një alfabet tjetër për të tjetër, se ky popull mbart brenda shpirt europian. T’i thuaj këtij populli që janë budallenj, është të bësh atë që bënë çyrkykët e kënetës”

“Frikacaku për te SPAK-u” ishte një koment tjetër, dhe Rama i kërkoi komentueses të mos votonte në zgjedhjet e 11 majit nëse preferon ‘kënetën’.

“Bejte me rimë kjo. Po patjetër, edhe ty të bëj thirrje të mos votosh. Meqë nuk ke asnjë lloj tundimi që mbase voton për mua, mos voto fare. Mos u hidh në kënetë se është diçka që nuk është higjienike nga pikëpamja politike as qytetare as kombëtare. Mos u hidh në kënetë”-tha Rama.