Sulm ajror në Moskë: Dronët ukrainas sfidojnë Putinin përpara paradës ushtarake

Dronët ukrainas sulmuan Moskën për të dytën natë radhazi, ndërsa kryeqyteti rus po përgatitet për paradën ushtarake vjetore të Ditës së Fitores, ku pritet të marrin pjesë udhëheqës botërorë, përfshirë presidentin e Kinës, Xi Jinping.

Kryebashkiaku i Moskës, Sergey Sobyanin, deklaroi në një postim në Telegram të martën se të paktën 19 dronë ukrainas u shkatërruan gjatë natës, teksa po i afroheshin qytetit. Një natë më parë, mbrojtja ajrore ruse kishte rrëzuar katër dronë pranë kryeqytetit.

Nuk ka raportime për viktima apo dëme serioze, por mbeturina nga dronët e rrëzuar ranë në një autostradë kryesore, sipas autoriteteve. Për arsye sigurie, fluturimet në katër aeroporte të Moskës u pezulluan përkohësisht.

Sulmet vijnë në prag të vizitës shtetërore të presidentit kinez Xi Jinping, i cili pritet të mbërrijë të mërkurën dhe të marrë pjesë në ceremonitë e Ditës së Fitores më 9 maj, sipas një deklarate të Kremlinit.

Ndër udhëheqësit e tjerë që pritet të marrin pjesë janë presidenti i Brazilit Luiz Inacio Lula da Silva, presidenti i Vietnamit To Lam dhe udhëheqësi i Bjellorusisë Aleksandr Lukashenko.

Dita e Fitores ka rëndësi të veçantë për presidentin rus Vladimir Putin, i cili e ka përdorur vazhdimisht për të demonstruar forcën ushtarake dhe për të nxitur ndjenjat patriotike. Mijëra qytetarë pritet të mbushin Sheshin e Kuq për të përkujtuar rolin e Bashkimit Sovjetik në mposhtjen e Gjermanisë naziste dhe mbi 25 milionë viktima sovjetike të Luftës së Dytë Botërore.

Putin shpalli një armëpushim të njëanshëm tre-ditor muajin e kaluar për të përkuar me festimet, duke e justifikuar atë me “arsye humanitare”. Por Ukraina dhe Shtëpia e Bardhë e pritën këtë njoftim me skepticizëm, duke bërë thirrje për një armëpushim të përhershëm. Administrata Trump ndërkohë po rrit presionin për një marrëveshje paqeje mes Moskës dhe Kievit.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky refuzoi ofertën për armëpushim të përkohshëm, duke kërkuar një marrëveshje afatgjatë prej të paktën 30 ditësh. Ai theksoi se Ukraina nuk mund të jetë përgjegjëse për sigurinë në territorin e Federatës Ruse për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.

“Nuk do të luajmë lojëra për të krijuar një atmosferë të këndshme për t’i dhënë Putinit një dalje nga izolimi më 9 maj,” deklaroi Zelensky në një fjalim të mbajtur të shtunën në mbrëmje.

Ministria e Jashtme e Rusisë i cilësoi komentet e Zelenskyt si “kërcënuese”.

Presidenti ukrainas kërkoi gjithashtu shpjegime nga Kina, pasi dy luftëtarë me origjinë kineze u kapën nga forcat ukrainase në fillim të prillit. Ai pretendoi se shumë të tjerë ndodhen aktualisht në radhët e ushtrisë ruse. Pekini e mohoi përfshirjen dhe bëri thirrje për qytetarët e vet që të mos marrin pjesë në asnjë konflikt ushtarak.

Ndërkohë, Ukraina po mbështetet gjithnjë e më shumë te dronët për të barazuar avantazhin e ushtrisë ruse në burime dhe personel. Të shtunën, ushtria ukrainase deklaroi se kishte rrëzuar një avion luftarak rus Su-30 në Detin e Zi, duke përdorur një dron detar – një arritje e re taktike.