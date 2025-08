“Firmosa nën presionin e Ajolës”/ Bashkëshortja e Veliajt i përgjigjet ish-drejtoreshës së TKOB: Xoxa nuk ka përfituar nga asnjë fond publik

Deklaratë nga avokatët e Ajola Xoxës:

Në vijim të një publikimi të shpërndarë nga disa portale online, ndjejmë detyrimin të reagojmë ndaj një përmbajtjeje manipuluese, të nxjerrë nga konteksti hetimor dhe të ndërtuar mbi deklarata të pjesshme, me qëllim denigrimin e znj. Ajola Xoxa, por edhe pozicionin e saj në një proces juridik.

Sqarojmë se as znj. Ajola Xoxa, as ndonjë prej subjekteve juridike që ajo administron, nuk kanë përfituar asnjë fond publik nga aktiviteti kulturor që përmendet në deklaratën e Znj. Abigeila Voshtina. Nuk ekziston asnjë marrëdhënie financiare apo institucionale ndërmjet tyre dhe ndonjë institucioni shtetëror sa i përket aktivitetit në fjalë.

Çdo pretendim për të kundërtën është i pavërtetë dhe i shpërndarë me qëllim manipulimin e opinionit publik gjatë një procesi hetimor në zhvillim dhe para çdo verifikimi të plotë, objektiv e të pavarur. Kjo është strategji që synon të prodhojë një fajësi mediatike aty ku mungon çdo bazë juridike.

Kjo mënyrë veprimi është vetëm tregues i dobësisë së akuzës, që kërkon të imponojë në publik një narrativë të pavërtetë, e që për më tepër nuk reagon ndaj publikimit të detajeve nga një proces hetimor që është në zhvillim. Sa i përket deklaratës së znj. Abigeila Voshtina, sqarojmë se fondi i përmendur është miratuar nga Këshilli i Ministrave për Ministrinë e Kulturës dhe më pas i është kaluar për administrim Teatrit të Operas dhe Baletit.

Znj. Ajola Xoxa nuk ka pasur dhe nuk mund të kishte asnjë rol në këtë proces. Gjithashtu, sqarojmë edhe se është fakt se as znj. Xoxa vetë e as subjektet nën administrimin e saj nuk janë paguar asnjë cent nga ky fond. ZERO!

Zonja Xoxa nuk është institucion, por një individ nën hetim, ndaj çfarëdo përpjekjeje për ta stigmatizuar publikisht përpara se të gjykohet është jo vetëm moralisht e papranueshme, por edhe një dhunim i rëndë i parimit kushtetues të prezumimit të pafajësisë. Ne kemi treguar që kemi gjithë durimin për të respektuar procesin e të mos reagojmë me të njëjtën mënyrë si ata që shkelin çdo parim kushtetues. Por kjo, sigurisht nuk mund të keqkuptohet si dorëzim.

Shpifja nuk është informim..Gjysma e së vërtetës është gënjeshtra më e madhe. Publikimi i sekreteve hetimore është vepër penale.