Drafti i Kodit të Penal/ Kush abuzon me fondet evropiane, burg deri 12 vite

Për herë të parë në draftin e Kodin të ri Penal janë parashikuar edhe krimet kundër financave të bashkimit Evropian në një seksion më vete. Drafti parashikon burg deri në 12 vjet për të gjithë ata që abuzojnë me fondet e Bashkimit Evropian.

Ashpërsimi i ndëshkimeve për keqpërdorimin e fondeve të BE-së vjen pasi Shqipërisë i janë bllokuar fondet e IPARD për shkak të abuzimeve. Për të mos u përsëritur gabimet e së shkuarës por edhe për të rritur besimin e autoriteteve të Bashkimit Evropian, qeveria kërkon të bëjë për herë të parë pjesë të Kodit Penal, dispozita të veçanta që ndëshkojnë abuzimet me fondet e BE-së.

Në nenin 610 të Kodit të ri Penal të hedhur për konsultim parashikohen një sërë veprash penale do të dënohen deri me 12 vite burg.

Veprat penale të parashikuar në këtë nen kanë të bëjnë me paraqitjen e dokumenteve të rreme me synim shpërdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian ose keqpërdorimi i këtyre parave për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat ato janë dhënë fillimisht.

Po ashtu do të konsiderohet vepër penale shpenzimet e lidhura me prokurimet kur kryhen me qëllim të përfitimit të paligjshëm për autorin ose një tjetër duke shkaktuar humbje për interesat financiare të Unionit. Po ashtu vepër që do të ndëshkohet me burg është edhe paraqitja e deklaratave ose dokumenteve të rreme, të pasakta ose jo të plota në lidhje me TVSH-në, që ka si efekt pakësimin e burimeve të buxhetit të BE.

“Nëse evazioni serioz kryhet ne çdonjërën nga format e parashikuara në këtë dispozite duke përdorur një shtet tjetër për të fshehur tatimin, qe sjell si efekt cenimin e financave te BE, dënohet me burgim nga tre deri në tetë vjet”, thuhet në nenin 610.

Për çdo vepër penale do të shtohet dënimi me një të tretën në rastet kur bëhen kundër financave të Bashkimit Evropian, krahasuar me të njëjtën tipologji krimi brenda vendit. Pra dënimi më i ulët për abuzuesit me fondet e BE-së do të jetë 4 vjet dhe më i larti 12 vjet.

Ashpërsimi i ndëshkimeve për këto vepra penale, ishte i pritshëm pasi Shqipërisë i janë bllokuar nga Komisioni Evropian fondet për bujqësinë për shkak të abuzimeve me IPARD II, si dhe ka pasur probleme edhe me fondet IPA. Me fondet e IPARD, u konstatua nga OLAF se ishin bërë shpenzime të papërshtatshme dhe nuk ishin respektuar kushtet e kontratës, ndërsa me ato të IPA-s ka pasur shpenzime të papranueshme dhe konflikte interesi./Shqiptarja