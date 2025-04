Ethet e kandidatëve për deputet, Rama nis shqyrtimin e propozimeve nga drejtuesit politikë

Kryesocialisti Edi Rama e ka nisur këtë të diel me takime konsultative kokë më kokë me të gjithë drejtuesit politike të 12 qarqeve

Ata do t’i paraqesin kryesocialistit Rama propozimet me emra për secilin qark të kandidateve për deputet.

PS është duke i mbajtur ‘top sekret’ këto propozime, por një gjë është e sigurt nga ajo që tha Edi Rama dje.

“Ne burrat, ata që kanë marrë nga PS-ja mandate do ti hedhim në fushë që të meritojnë mandate, ndërsa gratë do t’i ndajmë në dy pjesë, gratë që do të jenë nikoqiret e gjithë këtij procesi të 4 viteve të ardhshme dhe që do ta marrin përfaqësimin e PS në pjesën e mbyllur të listave dhe pastaj vajzat që do jenë pjesë edhe e listave të hapura”, u shpreh Rama.