LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Erion Veliaj kërkon heqjen e masës së sigurisë në Gjykatën e Lartë, zbulohet data e seancës

Lajmifundit / 18 Shtator 2025, 13:19
Politikë

Erion Veliaj kërkon heqjen e masës së sigurisë në

Erion Veliaj kerkon ne gjykaten e larte heqjen e mases se sigurise ndaj tij.

Pas marrjes ne shqyrtim te kerkeses, Gjykata e Lartë cakton datën për seancën e radhës për Erion Veliajn, i cili ka kërkuar ndryshim të masës së sigurisë.

Burimet bejne me dije se relatore e ceshtjes do të jetë Albana Boksi ndersa data e caktuar është 2 tetor 2025, ora 13:35.

Ndërkohë, këtë të enjte, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka hedhur shortin për çështjen penale ndaj Veliajt dhe 29 të pandehurve të tjerë.

Si gjyqtare për seancën paraprake është caktuar Etleva Deda.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion