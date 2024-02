Edi Paloka konfirmon: Sali Berisha do jetë i pranishëm në protestë

Gjatë intervistës së sotme në Fax News, deputeti Edi Paloka ka konfirmuar se Sali Berisha do të jetë i pranishëm në protestën e nesërme.

Por si, dhe në cfarë rrethanash do të mund ta shohim ish-kryeministrin në protestë, duke ditur se ndaj këtij të fundit Gjykata e Posaçme ka dhënë masën e arrestit në shtëpi? Mos vallë do t’i jepet mundësia që lideri historik i Partisë Demokratike të “lirohet” përkohësisht dhe të drejtojë opozitën dhe popullin drejt bulevardit? Apo ndoshta do t’i jepet mundësia të komunikojë me popullin nëpërmjet një ekrani të madh?

Në lidhje me këtë, Edi Paloka nuk dha asnjë detaj, duke lënë kështu shumë pikëpyetje rreth mënyrës se si do ta shohim zotin Berisha në protestë.

Kujtojmë se, edhe pse në arrest shtëpie, zotin Berisha nuk e ka ndalur asgjë që të komunikojë me simpatizantët e tij e të mbajë çdo natë një fjalim, edhe pse nga shtëpia e tij, dhe t’i nxisë e t’i mbështesë ata për të protestuar për të drejtat e tyre.