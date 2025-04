Dorëhiqet kryetari i bashkisë së Matit, ish-gardisti Agron Malaj në garë për deputet në 11 maj

Kryetari i Bashkisë së Matit Agron Malaj ka paraqitur sot dorëheqjen nga detyra që mban.

I pyetur nga Top Channel, ai ka deklaruar se do të garojë në zgjedhjet e 11 majit për të fituar mandatin e deputetit.

Agron Malaj ka qene nje nga gardistet qe ruante kryeministrine me 21 janar dhe per kete aresye, eshte perfolur shpesh per angazhimin e tij ne politike me PS, pas ngjarjes se rende te vitit 2011.