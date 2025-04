"Do falen gjobat dhe kamatat...", Berisha në Kukës: Furnizimi me ujë do jetë prioritet absolut

Sali Berisha vijoi fushaten elektorale ne Kukes.

Ai premtoi se furnizimi me uje do jete prioritet ndersa premtoi edhe faljen e gjobave dhe kamatave.

Berisha: U garantoj se furnizimi me ujë do të jetë një përparësi absolute! Do falen të gjitha gjobat, kamatat dhe çdo gjë tjetër

Miqtë e mi, Kukësi, Hasi dhe Tropoja janë treva të rezervave minerale ndër më të mëdhatë, të mineraleve të shumëllojta më të çmuara dhe u siguroj se ato do shndërrohen në mirësi për banorët e këtyre trevave.

Në këtë qark do të nxisim para së gjithash pemëtarinë.

Projekti ynë me arrorë do të shumëfishohet, por çdo fermer duhet ta ketë të qartë se ne do subvencionojmë çdo fidan të mbjellë, çdo njësi prodhimi, çdo kokë bagëti.

Nuk ka më kushte se duhet të jenë 10 lopë apo 5 lopë. Edhe një në qoftë, do subvencionohet.

Shqipëria Madhështore pra është Made in Albania.

Prodhimi shqiptar do jetë krenaria jonë.

Do bëjmë gjithçka që në çdo skaj të këtij vendi të prodhohet nga pasuritë që ka, mbitokësore dhe nëntokësore.

Shqipëria është vend që noton në ujëra. Qytetarët e saj nuk kanë ujë.

U garantoj se furnizimi me ujë do të jetë një përparësi absolute e jona, sikundër infrastruktura në të gjithë qarkun e Kukësit, nga Kalaja e Dodës gjer në kufi me Dukagjinin.

Energjia elektrike do ulet për biznesin ne 6 lekë, për konsumatorin në 7 lekë.

Do falen të gjitha gjobat, kamatat dhe çdo gjë tjetër.

Miqtë e mi, ky është programi i Shqipërisë Madhështore.

U siguroj se dy apo tre herë më shumë se ç’prodhojmë digat, do prodhojmë me çati energjinë elektrike, kur të vendosim në të gjitha çatitë e shqiptarëve panelet fotovoltaike, të cilat pas tre vitesh do prodhojnë energji falas për familjarët.

Po vij nga Puka, studime shumë serioze kanë faktuar se nga Shëmria në Vaun e Dejës mund të prodhohen me turbina ere 3200 megavat. Mund të prodhohet energji pra tre herë sa digat. Ne do e bëjmë Shqipërinë superfuqi të vërtetë energjetike, ku përfituesit e vërtetë do jeni ju, qytetarët shqiptarë.

Ndaj miqtë e mi, këto tre javë që na ndajnë nga dita e madhe, ta njohim veten tonë, ta shpallim veten tonë misionarë.

Të trokasim në çdo derë, të takojmë çdo mik, të telefonojmë çdo të njohur, të bëjmë gjithçka për t’i paraqitur këtë projekt, i cili është një mundësi për çdo shqiptar.

Një mundësi reale për pensionistët për një jetë më të mirë.

Një mundësi reale për të rinjtë për shkollim, punësim, strehim, për të ndërtuar ëndrrën e tyre në Shqipëri.

Një mundësi reale për familjet shqiptare për të mos u detyruar për të larguar fëmijët e tyre jashtë.

Një mundësi reale për biznesin për të pasur të ardhura më sumë dhe zgjeruar atë.

Një mundësi reale për rrogëtarët.

Dhe u them unë këtyre rrogëtarëve të administratës, mos e dëmtoni veten, mos u bëni patronazhistë, por qëndroni njerëz dinjitozë sepse ju në 100 ditët e para të gjithëve u rriten rrogat 13 përqind me vendosjen e taksës 10 përqind.

Një mundësi reale për fermerët, për bizneset, mundësi për çdo shqiptar.

Ndaj dhe të bëjmë natën ditë, të djersimë, të lodhemi.

Kësaj here jo si politikanë, jo si kandidatë, por si misionarë që të gjithë.