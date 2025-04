Rama në Durrës: “Ne i marrim 71 mandate, por na duhet diçka më shumë”

Kryeministri Edi Rama, gjatë një takimi me mbështetësit e Partisë Socialiste në qytetin e Durrësit, dha nje mesazh për rrugën europiane të Shqipërisë dhe një sulm të drejtpërdrejtë ndaj kreut të opozitës, Sali Berisha, të cilin e ironizoi sërish si “bufin e kënetës”.

“Çfarë do të zgjedhim më 11 maj? Interesin e vendit të tërë apo interesin e një shtëpie të një individi? Ose do zgjedhim të jemi në BE, ose të jemi me kënetën dhe bufin e kënetës,” tha Rama, duke theksuar rëndësinë e vazhdimësisë në procesin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Europian.

Ai u shpreh se mandati i radhës në qeverisje është i arritshëm për PS, por theksoi se ky nuk është thjesht një mision elektoral.

“Ne e dimë që i marrim 71 mandatet, edhe duke bërë vetëm atë që kemi bërë gjithmonë – shumë punë. Por tani na duhet diçka më shumë, për të mos ndërprerë asnjë sekondë negociatat,” tha kryeministri.

Rama sulmoi edhe idenë që Berisha mund të përfaqësojë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare:

“Nuk mund të dërgojmë bufin në Bruksel. Ne i mësuam atyre se nuk na shohin më nga lart poshtë, por sy më sy. Imagjinoni ata të marrin vesh që shqiptarët kanë zgjedhur të flasin me dikë që i fiket llamba tre herë për çdo fjalim. Çfarë do t’u thotë? Që do t’u ngrejë tavanin në Bruksel?”