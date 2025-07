"Çdo cep i Shqipërisë nën vëzhgim"/ Rama: Do të ndjekim çdo gjë që ndodh në territor përmes dronëve

Kryeministri Edi Rama foli sot në rubrikën “Sy më Sy” në Facebook, lidhur me aksionin e qeverisë për lirimin e hapësirave publike.

Rama tha se kontrollet në terren nuk janë thjesht një çështje inspektimesh por një punë për vendosjen në një tjetër nivel të kontrollit të territorit përmes teknologjisë. Si rrjedhojë, kryeministri tha se qeveria është në proces të nisë monitorimin teknologjik të strukturuar të territorit ku do të ndiqet çdo gjë që ndodh në territor përmes dronëve.

“Ka nevojë për riorganizim të mëtejshëm e kam thënë prej kohësh, nuk është thjesht çështje inspektimesh po vendosje në një nivel tjetër të kontrollit përmes teknologjisë. Jemi shumë afër dhe në këtë aspekt, kemi nisur punën me monitorimin teknologjik të rrugëve, kemi prezantuar qendrën e monitorimit të trafikut.

Pjesë e këtij plani është dhe monitorimi i shkollave. Jemi në proces të nisim edhe monitorimin teknologjik të strukturuar të territorit ku do ndjekim çdo gjë që ndodh në territor përmes dronëve. Kjo do na çojë komplet në nivel tjetër dhe do jemi shumë më të sigurt për mos prapakthimin e asnjë progresi në këtë drejtim.

Nuk është një proces që nuk merr parasysh se këtu duhet të krijojmë harmoni për bashkëjetesë mes atyre që plot të drejtë kanë të drejtë të kalojnë në hapësirat dhe të qëndruar lirisht në hapësira komunitare dhe atyre që bëjnë një biznes të vogël në këto hapësira.”– tha Rama.