"Diferencë mes PS dhe PD", Chris LaCivita për sondazhet: Edhe për Trump, thoshin që s`do fitonte

Chris LaCivita është mëse i bindur për mbështetjen absolute ndaj kryetarit të PD-së Sali Berisha drejt zgjedhjeve parlamentare.

Sonte në studion e “Opinion”, gazetari Blendi Fevziu e vuri përballë sondazheve të publikuara në media, ku shihet një diferencë e madhe mes dy forcave më të mëdha në vend. Sondazhet, LaCivita i quajti të pavërteta duke shtuar se në 35 vite përvojë politike, nuk beson tek të dhënat që paraqiten në media.

“Sigurisht që jo. Jo nuk besoj. Ka pasur kam shumë sondazhe që tregonin që Donald Trump-i nuk do të fitonte. E kam jetuar, e kam parë, e kam përjetuar. Të gjitha sondazhet tregonin që Donald Trump do të humbiste me 8-10%.

Të vetmet sondazhe që ne besojmë janë ato për të cilat ne paguajmë. Sigurisht që nuk mbështetemi te media…Nga ana tjetër ama, në 3 zgjedhjet e fundit Rama merr të njëjtën numër votash, diku te 800 mijë, 820 mijë ose 800 mijë vota.

Realiteti i zgjedhjeve të kaluara… Mënyra është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Ka të bëjë me përcaktimin e këtyre 12 viteve të fundit. Ka të bëjë me përcaktimin e dështimeve të Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Jo vetëm te korrupsioni, por edhe te mënyra se ku e ka çuar ekonominë, e cila është shumë e paqëndrueshme.

Njerëzit nuk ndihen shumë mirë për të ardhmen e tyre dhe ka të bëjë jo vetëm me të folurit se çfarë është, por po ashtu me të ofruarin e mundësisë për t’i rregulluar gjërat. Doktor Berisha ka në plan t’i bëjë të dyja”, tha ai.

Pavarësisht se Partia Socialiste ia ka dalë të triumfojë në 3 mandate rresht, LaCivita ka besim se 4 vjeçari i ardhshëm u takon demokratëve.