Chris LaCivita nuk tregon shifrën e kontratës me PD: E di se një ditë do të publikohet por...

Drejtuesi i fushatës së Partisë Demokratike, Chris LaCivita zhvilloi një intervistë me gazetarin Blendi Fevziu në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Ai u pyet në lidhje me kontratën që ka me Partinë Demokratike. LaCivita u shpreh se shifrat do të bëhen publike sipas axhendës që është vendosur.

Sipas tij, pyetjet në lidhje me këtë çështje bëhen nga ana e kryeministrit Edi Rama, pasi nuk për çfarë të flasë në 12 vite qeverisje.

Blendi Fevziu: Kam një pyetje të ndjeshme, nëse mund ta quaj kështu. Sa ka kushtuar kontrata që keni nënshkruar me Partinë Demokratike, cilat janë termat financiar?

Chris LaCivita: Sa para nxjerr ti?

Blendi Fevziu: Asnjëherë nuk e them këtë gjë.

Chris LaCivita: Pikërisht. E di që ligjet e kontratave janë miratuar nga avokatët e mi, avokatet e partisë dhe këto shifra do të bëhen publike në një çast tjetër, pra ka një axhendë se kur do të publikohen. E kuptoj se disa njerëz duan të bëjnë pyetje të tilla, sidomos nga ana e Edi Ramës…

Blendi Fevziu: Ka qenë vetë Kryeministri që tha se keni ardhur për të fituar ca para e më pas do të ktheni në Shtetet e Bashkuara.

Chris LaCivita: Edi Rama e thotë këtë gjë sepse nuk mbron dot 12 vitet e fundit si Kryeministër që ka shkatërruar çdo gjë. Nuk ka asgjë për të folur përveç se dështimeve të tij./tvklan