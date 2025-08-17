Deputetja e PD, "kapet mat", shkruan denoncimin në shëndetësi me Chat GPT!
Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi, ka thirrur në ndihmë inteligjencën artificiale për të shkruar një denoncim për shëndetësinë.
Versioni i shkruar nga deputetja per nje denoncim ne fushen e shendetesise, mesa duket nuk ka qenë aq i forte sa ajo priste, duke i kërkuar ndihmë Chat GPT që ti shkruajë një denoncim akoma më të fortë.
Nga nxitimi, deputetja ka harruar te fshijë shënimin “Ja një version më i shkurtër dhe i fortë”… duke e postuar ne rrjetin social shkrimin bashkë me shënimet e Chat GPT.
Pas berjes publike te rastit, deputetja mesa duket ka reaguar menjehere duke korigjuar postimin dhe duke hequr pjesen e dukshme te shkruar nga Chat GPT, mirepo kjo nuk ka vlejtur pasi kopja e pae ishte ruajtur.
Chat GPT po perdoret gjeresisht per shkrim tekstesh por ne rastin kur kjo ndodh nga nje deputet, per nje realitet konkret si shendetesia, ngre pikepyetje te medha per sinqeritetin, aftesine dhe seriozitetin.