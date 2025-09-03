“Burim katastrofash”, Rama njofton heqjen depozitave të ujit nga pallatet, plan masash për të ndalur abuzimet
Kryeministri Edi Rama njoftoi se shumë shpejt do të nisë plani për heqjen e depozitave nga pallatet. Gjatë prezantimit të Operatorit Kombëtar për Prodhimin e Ujit, kreu i qeverisë theksoi se ato mund të bëhen burim katastrofash.
"Kjo është dhe koha për të nisur me planin e heqjes së depozitave që janë kthyer në pesha të jashtëzakonshme mbi pallate të ndërtuara, ku e ku më parë dhe që largqoftë mund të bëhen dhe burim katastrofash”.
Rama tha se do të ndërhyhet me plan masash për të ndalur abuzimet, që kryesisht janë për qëllime fitimi, si lavazhet.
“Uji në qiell është diçka tjetër dhe në rubinet diçka tjetër. Në momentin kur futet në sistem, kthehet nga prodhimi i natyrës, në prodhim i njeriut. Është mall që grumbullohet, që shpërndahet, që shitet dhe blihet, është mall jetik dhe prodhimi i ujit kërkon operim Kombëtar. Kështu që për këtë arsye nisim këtë fazë të dytë të reformës, ndërkohë që po u them një gjë, nga faza e parë janë lidhur në rrjet 100 mijë përdorues të rinj.
Dhe janë prerë një numër i konsiderueshëm lidhjesh të paligjshme, por sa i përket reformës jemi të qartë se çfarë do të bëjmë. Nga prodhimi, tek shpërndarja, furnizimi, njësoj siç bëjmë me energjinë, por njësoj siç kemi bërë me energjinë, do të ndërhyjmë me një plan masash, për të ndaluar abuzimet.
Ndryshe nga energjia, këtu nuk jemi në kushtet, që kemi qytetarët që abuzojnë, këtu jemi në kushtet që kemi abuzues për qëllime fitime, abuzues me lavazhe nëpër lagje, me ujë që derdhet rrugëve kombëtare në pika të ndryshme, kemi abuzues me lidhje të paligjshme nëntokë, që do të jenë target i planit të masave, në mënyrë që shumica e qytetarëve që nuk abuzojnë dhe që paguajnë, të marrin shërbim të drejtë”, theksoi kryeministri.
Sipas tij sektori ujit ka një trashëgimi shumë dramatike, i cili kërkon investime të mëdha dhe administrim të përgjegjshëm.
"Sot duam të ndajmë me publikun një hap të rëndësishëm që do të hedhim së shpejti lidhur me krijimin e operatorit kombëtar të shpërndarjes së ujit. Kemi pasur një trashëgimi shumë dramatike në sektorin e ujit, i cili është sektor që kërkon investime të mëdha dhe administrim të përgjegjshëm.
Tani jemi të bindur duke parë ecurinë e një reforme që u ndërmor para ca vitesh për përfshirjen e qeverisë në aksionet e ndërmarrjeve të ujësjellësit nuk e kemi arsye të humbim kohë e të besojmë në zgjidhje tjetër veç një zgjidhje që na është sugjeruar vite më parë nga ekspertë dhe eksperienca që lëmi analizuar në vende të suksesshme”.