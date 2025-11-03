Bujar Leskaj jep dorëheqjen si drejtues politik i PD në qarkun e Vlorës: Pas dy vitesh do djeg mandatin
Deputeti Bujar Leksaj lajmëron tërheqjen nga Partia Demokratike, pas publikimit të raportit të OSBE-ODIHR për zgjedhjet e 11 majit.
Në një postim të gjatë në facebook, Leskaj shkruan se PD duhet bëjë një analizë të thellë.
Leskaj thotë se pas dy vitesh do djegë mandatin dhe do ia lërë kandidati pasardhës në listë për të inkurajuar kandidati pasardhës në listë
“Personalisht, pas dy vitesh, do të lë mandatin tim të deputetit tek kandidati pasardhës në listë, për të inkurajuar deputetët e rinj, nxitur rinovimin dhe për të sjellë një frymë të re të të bërit politik”, shkruan Leskaj.
1. Bujar Leskaj ka dhënë dorëheqjen si drejtues politik.
2. Pas dy vjetësh do lërë mandatin e deputetit
3. Kërkon që drejtuesit politikë që humbën të mbajnë përvjegjësi
4. Kërkon ristrukturim të PD në çdo qelizë (deri te kryetari)