“Rrofsh sa malet”, Berisha paraqitet në SPAK, jashtë Prokurorisë së Posaçme e presin një grup mbështetësish
Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 10:16
Aktualitet
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha është paraqitur në SPAK në kuadër të masës së sigurimit “detyrim paraqitje” të vendosur ndaj tij.
Sapo ka mbërritur në ambientet e Prokurorisë së Posaçme, ai është mirëpritur një grup mbështetësish, të cilat brohorasin ‘O Sali, o hero. Rrofsh sa malet’.
Ish-kryeministri Berisha përballet me akuzën për korrupsion, ndërsa dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi dhe biznesmeni Fatmir Bektashi akuzohen për përfshirje në korrupsion dhe veprime të paligjshme për pastrimin e parave.