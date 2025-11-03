LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Rrofsh sa malet”, Berisha paraqitet në SPAK, jashtë Prokurorisë së Posaçme e presin një grup mbështetësish

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 10:16
Aktualitet

“Rrofsh sa malet”, Berisha paraqitet në SPAK, jashtë

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha është paraqitur në SPAK në kuadër të masës së sigurimit “detyrim paraqitje” të vendosur ndaj tij.

Sapo ka mbërritur në ambientet e Prokurorisë së Posaçme, ai është mirëpritur një grup mbështetësish, të cilat brohorasin ‘O Sali, o hero. Rrofsh sa malet’.

Ish-kryeministri Berisha përballet me akuzën për korrupsion, ndërsa dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi dhe biznesmeni Fatmir Bektashi akuzohen për përfshirje në korrupsion dhe veprime të paligjshme për pastrimin e parave.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion