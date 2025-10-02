LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Batutat” e Ramës për Trump “mbërrijnë” në SHBA! Guvernatori publikon videon: Po na tallin…

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 22:55
Politikë

“Batutat” e Ramës për Trump

Llogaria zyrtare në platformën X e Guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, publikoi videon ironike dhe tallëse mes liderëve evropianë në samitin e Kopenhagenit, ku kryeministri shqiptar Edi Rama ironizoi presidentin amerikan Donald Trump për ngatërrimin e vendeve Shqipëri dhe Armeni.

Krahas videos, Newsom shkroi: “Në kohën e Trump, Amerika po përqeshet.”

Ky koment vjen në kohën kur debate dhe diskutime janë ndezur për mënyrën se si udhëheqësit botërorë po përballen me presidentin Trump dhe ndikimin e tij në skenën ndërkombëtare, sidomos pas batutës së Ramës që u përfol gjerësisht.

Ndërkohë, Rama ka shpjeguar se komenti i tij ishte një moment humori mes miqsh dhe jo një sulm politik, duke theksuar se vetë ai dhe liderët e tjerë e konsiderojnë Trump si një prej figurave më të rëndësishme që solli paqe.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion