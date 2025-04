“Ballkanin e Hapur" do ta gris ditën e parë të qeverisjes”, Berisha: Do kthejmë kombin në moshën e rinisë

Sali Berisha konfirmoi edhe njehere se do te grise projektin e Ballkanit te hapur ne diten e pare te qeverisjes nese fiton me 11 maj.

Pjese nga fjala e Berishes ne Kucove:

“Unë vij tek ju, për të paraqitur programin e PD-së dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore si programin më të mirë që është paraqitur ndonjëherë para shqiptarëve.

Sot në mëngjes e nisëm fushatën në Selanik. Qindra, mijëra vëllezër, motra tona, erdhën të dëgjonin programin e partisë dhe të aleancës tonë, erdhën më të vendosur se kurrë për të votuar me 11 maj, shpëtimin e Shqipërisë, ndryshimin e madh për të votuar, ndarjen e Shqipërisë dhe shqiptarëve nga një e keqe e madhe që po shkreton çdo javë, çdo muaj më shumë, Kuçovën, Beratin dhe Shqipërinë.

Me të vendosur se kurrë për të votuar me 11 maj, ndryshimin dhe ndarjen nga një e keqe që po i rrëmben kombit të ardhmen dhe rininë e tij. Jam këtu sot dhe e garantoj Ledianin, bashkëmoshatarët e tij dhe të gjithë të rinjtë në këtë shesh dhe kudo që ndodhen se 11 maji shënon fillimin e ri, për çdo të ri, për çdo fëmijë, çdo vajzë dhe djalë që do, e dëshiron të ndërtojë ëndërrën e tij në Shqipëri.

Dëshiron të ndërtojë të ardhmen e tij në Shqipëri. Po ne garantojmë të rejat dhe të rinjtë, fëmijët se shkollimi i tyre në një arsim modern, në shkolla të pajisura me teknologji më të mira, me cilësi më të lartë do të jetë objektiv kryesor, duke dyfishuar buxhetin për arsimin dhe se nuk do të ketë më mesatare si shpatë Demokleu që të pengojë ata të hyjë në universitete.

Përkundrazi dyert e universiteteve do të jenë të hapura dhe pas përfundimit, qeveria do të paguajë çdo sipërmarrës që punëson të rinjtë, 1 vit sigurime shoqërore për çdo të ri të punësuar. Qeveria do të përcaktojë grante për çdo biznes dhe startup të të rinjve tanë. Qeveria do të përcaktojë grante për çdo kredi, në mënyrë që çdo çift i ri të ketë një çati.

30 mijë euro për të mbuluar të gjitha interesat dhe më pas me fëmijën e tretë për ata që duan, qeveria do të paguajë vetë të gjithë kredinë. Miqtë e mi, do të bëjmë gjithçka, do të bëjmë çdo gjë që të kthejmë nga emigracioni të rinjtë dhe të rejat që ikën, por dhe çdo emigrant që do të kthehet në Shqipëri.

Prova e jetës sonë, prova e forcës tonë, e vizionit tonë, është të kthejmë kombin në moshën e rinisë tij. Ky është qëllimi ynë. Kombi, vetëm kombi në moshën e rinisë, është komb me të ardhme, është komb që zhvillohet është komb që begatohet gjithnjë e më shumë.