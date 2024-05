LIVE/ “Shqipëria, s’ka qenë kurrë më afër BE-së!”, Rama: Na takon pjesa e luanit në këtë luftë

Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër BE se sa në këtë fazë. Në një mbledhje grupi me socialistët, deputetë dhe ministrat e tij, kryeministri tha se PS-së i takon që të bëjë pjesën e luanit në këtë ‘luftë’.

Mes të tjerash ai tha se Shqipëria ka kaluar më të keqen dhe ka hyrë në një fazë të re.

“Rrugëkalimi i Shqipërisë nga shoqëria më e mbyllur, më e varfër, me një të kaluar të gjatë në guackën e mendësisë; me jep të jap, drejt një shoqërie të hapur, nuk ka përfunduar ende!

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sepse përpos historisë së gjatë pa shtet dhe institucione, trashëgimisë së rëndë të shtetit komunist, dhe plot ngjarje të tjera, Shqipëria pati dhe një fatkeqësi të vetën, krejt origjinale në këtë udhëkalim nga mendësia otomane ‘më jep të jap’. Shqipëria u vu gjatë nën presionin e një jete publike të penguar nga fryma tribale e një segmenti politik. Prej 10 vitesh kjo nuk është më një luftë arnash siç ishte para asaj kohe.

Arrno këtu apo atje, arno sot pastaj pasnesër. Por është luftë e gjithanshme për goditjen e sistemit të djeshëm. S’ka luftë pa dështime e zhgënjime, nga të cilat mësojmë se çfarë duhet bërë. Kemi bërë shumë. Nuk e them unë, por vendimi shumë domethënës i BE.

Nuk çeleshin kurrë negociatat me BE pa ndryshuar gjërat në Shqipëri. Janë me dhjetëra njerëz në Tiranë dhe Bruksel që punojnë në çdo ditë të javës me saktësi kirurgjikale. Ai dokument themelor për negociata i rreshton të gjitha arritjet e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit. Shqipëria e ka kaluar më të keqen dhe ka hyrë drejt një faze të re.

Është fakt i mbështetur në të dhëna objektive. Shqipëria s’ka qenë kurrë më afër se BE se s’ka qenë më parë shtet demokratik europian se sa sot. Korrupsioni nuk është mbrapsur aty ku mund të jetë si kërcënim.”, pohoi kryeministri.

LIVE/ Rama për SPAK: Krijuam grykën e zjarrit dhe s’e mbajtëm lëkurën tonë jashtë saj

Kryeministri Edi Rama teksa bëri një rrugëtim të qeverisjes së tij dhe PS-së, theksoi se kjo forcë politike veçon nga partitë e tjera. Në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-së, Rama tha se nuk e kanë mundur dot korrupsionin, por janë në mes të një lufte të stërmundimshme.

Rama: Sot pasqyra është tjetër. Kush e mohon nuk di cfarë flet nga ligësia e padia. Nuk është qëllimi im sot të bëj dallimin mes nesh dhe atyre, sepse të dallim si dita me natën e bën me votë shumica absolute e njerëzve të zakonshem të këtij vendi. Dallimi duhet vetëm për të parë objektivit kontekstin e kohës ku po jetojmë dhe nevojën për reformim. PS është prej një dekadë e është në liftë për të bërë vendin tonë një vend të mirënjohur botërisht.

Asnjë forcë me peshë më parë që nga shkëputja nga perandoria otomane nuk i ka hyrë detit në këmbë për të pavarësuar drejtësinë nga pushteti.

Vetëm falë kësaj lufte vendimtare për Shqipërinë që PS po bën prej 10 vjetësh nuk na e mohon dot askush. Pa PS nuk do të kishte rilindur besimi i shqiptarëve në drejtësi

Nuk do shihnim rrëzimin e monumentit të pandëshkueshmërisë.

Ka një të vërtetë të madhe në këtë mes, nuk e kemi mbajtur lëkurën tonë jashtë zjarrit të saj. I hapëm rrugë krijimit të një gryke zjari të re, si SPAK por ia hoqëm vetes me ndërgjegje e guxim, cdo mundësi kontrolli politik të shënjestrave e goditjeve të asaj gryke zjarri.

Le të thotë ctë dojë kushdo që nuk do ta pranojë, por sot drejtësia vepron mbi pushtetin e politik, e pavarur, ndaj pushtetit. Ne i kemi hapur rrugë dhe furnizimit me municion të asaj gryke zjarri.

LIVE/ Rama "thumbon" Metën dhe Berishën: Klithin ditë e natë nëpër penxhere dhe bërtasin foltoreve

Kryeministri Edi Rama ka nisur mbledhjen e jashtëzakonshme me ministrat dhe deputetët e tij.

"Kërkoj sot vëmendjen tuaj dhe përmes kësaj mbledhje të hapur të përbashkët të grupit parlamentar dhe kabinetit qeveritar.

Dëshiroj edhe vëmendjen e atyre që na kanë votuar qysh prej 2013 kur morëm detyrën të Rilindim Shqipërinë e rrënuar nga duart e disave që klithin ditë e natë apo bërtasin të shfrenuar foltoreve dhe penxhereve të televizorëve.

Bëhet një përpjekje ekstreme për të helmuar publikun dhe për të krijuar një hendek mes nesh dhe shumicës së shqiptarëve që na kanë votuar mbështetur pa kursim në gjithë këto vite."

08:51-“Askush të mos mungojë!”, Rama mbledh sot Grupin Parlamentar të PS dhe ministrat

Dje, përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë është shprehur se pjesë e diskutimit do të jenë tema si qeverisja, ligji, korrupsioni, por edhe një nismë e re kombëtare për Shqipërinë e vitit 2030.

Rama zbuloi po ashtu se do të ketë një adresim për Grupin Parlamentar të socialistëve dhe Kabinetin Qeveritar, duke paralajmëruar kështu një fjalim të gjatë me fokus riorganiziminne PS, por edhe zhvillimet e fundit politike.

Që dje u mësua se është kërkuar që asnjë të mos mungojë, pasi mbledhja konsiderohet shume e rëndësishme për zhvillimet e brendshme partiake qe lidhen me rienergjizimin e partisë.