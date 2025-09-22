LEXO PA REKLAMA!

Albana Koçiu me “dorë të hekurt”, shkarkon zv.ministrin e Brendshëm, u kap duke pirë cigare në ambient të mbyllur

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 16:44
Politikë

Albana Koçiu me “dorë të hekurt”, shkarkon

Ministrja e Brendshme, Albana Koçiu, ka nisur menjëherë me “dorë të hekurt” detyrën e re si ministre e Brendshme.

Pak ditë pas betimit në presidencë, Koçiu ka propozuar shkarkimin e zv.ministrit Andi Mahila, një vendim që u mor pas një denoncimi qytetar.

Zv.ministri Mahila, i cili mbante këtë post prej vitesh, është kapur duke pirë cigare brenda një ambienti të mbyllur.

Rasti mesohet se i eshte derguar Kociut me foto.

Pas verifikimit të denoncimit, ministrja Koçiu ka kërkuar shkarkimin e tij, dhe më pas Mahila është liruar nga detyra.

Andi Mahila ka shërbyer si zv.ministër i Punëve të Brendshme që nga janari 2021.

Pas shkarkimit, ministrja Koçiu njoftoi edhe qytetarin që bëri denoncimin për masën e marrë me shkarkimin e menjëhershëm nga detyra të Mahilës.

