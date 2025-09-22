Albana Koçiu me “dorë të hekurt”, shkarkon zv.ministrin e Brendshëm, u kap duke pirë cigare në ambient të mbyllur
Ministrja e Brendshme, Albana Koçiu, ka nisur menjëherë me “dorë të hekurt” detyrën e re si ministre e Brendshme.
Pak ditë pas betimit në presidencë, Koçiu ka propozuar shkarkimin e zv.ministrit Andi Mahila, një vendim që u mor pas një denoncimi qytetar.
Zv.ministri Mahila, i cili mbante këtë post prej vitesh, është kapur duke pirë cigare brenda një ambienti të mbyllur.
Rasti mesohet se i eshte derguar Kociut me foto.
Pas verifikimit të denoncimit, ministrja Koçiu ka kërkuar shkarkimin e tij, dhe më pas Mahila është liruar nga detyra.
Andi Mahila ka shërbyer si zv.ministër i Punëve të Brendshme që nga janari 2021.
Pas shkarkimit, ministrja Koçiu njoftoi edhe qytetarin që bëri denoncimin për masën e marrë me shkarkimin e menjëhershëm nga detyra të Mahilës.