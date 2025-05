1920 vota të diasporës me parregullsi, KQZ "zgjohet" vetëm tri ditë para zgjedhjeve

Katër ditë para zgjedhjeve të 11 majit, vështirësitë me votën e diasporës mbeten të pranishme, sidomos përsa i përket çështjes së zarfave në Greqi.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka informuar Partinë Demokratike për 1920 vota të ardhura deri tani me “defekte”.

Nderkohe qe pak dite me pare kreu i KQZ fliste vetem per 100 raste aspak ndikuese sipas tij ne proces, tashme rastet me probleme jane 1920.

Nje mos reagim i tille i KQZ eshte i habitshem duke sjelle pranimin e problemeve dhe nisjen e veprimeve per te kerkuar sqarime vetem tri dite para zgjedhjeve te 11 majit!

Bëhet me dije se 198 persona kanë gjetur mënyra të pavarura për të dërguar fletët e votimit në kohë.

KQZ ka kërkuar gjithashtu informacion të mëtejshëm nga DHL për zgjidhjen e problemit, duke kërkuar sqarime mbi personelin e angazhuar dhe pengesat që kanë ndodhur gjatë procesit të dorëzimit të zarfave, përfshirë çështjen e zarfave të kthyer dhe atyre që nuk janë dorëzuar siç duhet.

Kërkesa e KQZ për DHL:

“Në lidhje me procesin e shpërndarjes së dokumentacionit zgjedhor me Greqi jeni të lutur të na dergoni URGJENTISHT, një raport në lidhje me këtë proces, referuar çështjeve si më poshtë:

1. Cilat janë strukturat dhe/ose personeli i angazhuar në këtë proces?

2. A i është deleguar ky proces subjekteve të treta? Nëse po, cila është marreveshja?

3. Sa është numri i zgjedhesve të cilëve nuk ju është dërguar njoftim për dërgesën postare të KQZ?

4. Cilat janë arsyet që kjo nuk është bërë?

5. Sa është numri i zgjedhesve që nuk ju është dorëzuar fare dokumentacioni zgjedhor?

6. Sa është numri i zgjedhësve të cilëve nuk ju është dorëzuar personalisht në dorë dokumentacioni zgjedhor?

7. A e dispononi ju dokumentacionin provues të rasteve të dorezimit të dokumentacionit zgjedhor personalisht zgjedhësit?

8. Sa është numri i zgjedhesve të cilëve dokumentacioni zgjedhor ju është tërhequr në banese, pasi kjo ju është kërkuar nga zgjedhësi? A dispononi ju dokumentacionin provues për këto raste.

9. Sa është numri i zgjedhësve që e kanë dorëzuar/kthyer dokumentacionin zgjedhor në zyra apo qendra të tjera pritese të operatorit të sherbimit postar? Cili është domumentacioni provues për këtë rast?”.