Agrokredia Tak Fak, produkti ideal për çdo fermer! Credins bank, zgjedhja e duhur për të zhvilluar biznesin!

Në një kohë kur roli i sektorit agro është i rëndësishëm për ekonominë e Shqipërisë, Credins bank vazhdon të jetë një partner i besueshëm dhe ndihmues për fermerët dhe bizneset në fushën e bujqësisë në të gjithë vendin. Me një angazhim të vazhdueshëm për të ofruar produkte dhe shërbime inovative, si dhe mbështetje financiare të përshtatshme, Credins është në krye të përpjekjeve për të rritur prodhimin bujqësor dhe për të përmirësuar nivelin e jetesës në zonat rurale.

Një nga programet kryesore të Credins bank në sektorin agro është ofrimi i kredive të specializuara për fermerët dhe bizneset bujqësore. Këto kredi ofrojnë kushte të favorshme, duke përfshirë periudha të përshtatshme shlyerje, proçedura fleksibël përsa i takon kolaterialit, si dhe këshillimin e duhur për t’i ndihmuar fermerët të investojnë në teknologji moderne, paisje efikase dhe infrastrukturë të nevojshme për të rritur prodhimin dhe konkurrencën. Banka Credins bashkëpunon gjithashtu me organizata dhe institucione të specializuara për të ndihmuar fermerët të hyjnë në kontakt me teknologjitë e fundit dhe praktikat më të mira në fushën e bujqësisë duke ndihmuar në përmirësimin e rendimentit dhe të qëndrueshmërisë së prodhimit vendas.

Përveç ofertave atraktive që ka në portofolin e saj për këtë sektor, potenciali i saj qëndron gjithashtu dhe në rrjetin e gjerë te këshilluesve të kredisë për biznesin agro, qe kanë ekspertizën e duhur për të ndërvepruar dhe këshilluar klientët e interesuar për investime duke perfshire mbështetje për hartimin e planeve financiare afatgjate, menaxhimin e likuiditeteve etj.

Për ti ardhur në ndihmë këtij sektori sensitiv, Credins bank ofron paketa shërbimesh dhe produktesh siç janë financime të ndryshme për investime ose për kapital qarkullues, me këste fleksibël pagese në varësi të ciklit të të ardhurave të fermerëve, me periudhë falje për principalin, me afate relativisht të gjata për kreditë për investime dhe mbi të gjitha me struktura mjaft fleksibel kolaterali: psh vlen të përmendet kredia deri në 3 mil lekë, pa kolateral e cila është një opsion mjaft i mirë, etj.

Pak ditë më parë Credins lançoi ofertën “Agrokredia Tak Fak”, e cila i vjen në ndihmë çdo fermeri në prag të sezonit pranveror. Një produkt i cili solli në vëmendje të fermereve që të aplikojnë për të përfituar finacim të shpejtë brenda 24 orëve, që nga momenti i aplikimit të kredisë. Me një shumë financimi maksimale deri në 600,000 lekë dhe afat maturimi të kredisë për 36 muaj, kjo ofertë është tashmë një mundësi mjaft e mirë që fermerët të zhvillojnë aktivitetet e tyre si në buqësi, blegtori, agrikulturë, përpunim etj. Për tu theksuar është gjithashtu dhe struktura fleksibel e kolateralit, ku banka në bashkëpunim me partnerë, ka ofruar mjaft lehtësi për fermerët.

Ky lançim përkoi edhe me çeljen e panairit “Ditët e Buqësisë” i zhvilluar në qytetin e Lushnjes, dedikuar agroturizmit Shqiptar. Një panair i cili bëri bashkë biznese nga Shqipëria dhe vendet e rajonit, erdhi si një mundësi e mirë për fermerët mbi ekspozimin e produkteve të fermerëve si dhe për t’u njohur me tendencat e fundit globale në sektorin agrobiznesit.

Credins bank në strategjinë e saj do të vazhdojë t’i kushtoj rëndësinë maksimale financimit të agrobiznesit, duke suportuar në çdo kohë fermerët vendas në çdo zonë të Shqipërise, duke qenë një partner i besueshëm dhe ndihmues për zhvillimin e ekonomisë bujqësore në vend.