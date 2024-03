Vrasja e Liridona Ademajt, i vëllai tregon kërkesën e dy fëmijëve të saj

Vëllai i Liridona Ademajt e cila u vra në Kosovë me porosi të burrit të saj Naim Murselit, ka treguar ditën e sotme se ka shkuar në Suedi për të takuar dy fëmijët e së ndjerës Dionin dhe Diarin.

Leonard Ademaj, rrëfen se nipi dhe mbesa e tij kishin vetëm një kërkesë që të vinin në Kosovë dhe të vendosnin lule ke varri i nënës.

Ai gjithashu falenderon dhe shërbimet sociale në Suedi për kujdesin profesional ndaj fëmijëve.

“Sot i takova nipat Dionin dhe Diarin, fëmijët e Liridonës tonë, pas disa muajsh dhe pas një ngjarje tragjike që do t’i përcjellë tërë jetën. U përqafuam gjatë. Ata e patën vetëm një kërkesë: a mundemi me ardhë në Kosovë me dërgu lule te varri i nanes? Falënderojmë shërbimet sociale në Suedi për kujdesin profesional”, ka shkruar Leonard Ademaj.